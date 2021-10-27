Участниками проекта "Билет в будущее" станут более 9 тысяч школьников Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Более 9 тыс. школьников Ставропольского края подали заявку на участие во Всероссийском проекте "Билет в будущее". Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Ставропольского государственного аграрного университета.

"Региональным куратором проекта является Григорополисский сельскохозяйственный техникум - партнер Центра опережающей профессиональной подготовки Ставропольского края, который принимает активное участие в проекте и развернул свою площадку для проведения профессиональных проб для школьников региона. На сегодняшний день более 9 тыс. ставропольских учащихся подали заявку на участие в профориентационных мероприятиях", - говорится в сообщении.

Для участников проекта доступна цифровая платформа "Билет в будущее", профессиональные профориентационные пробы можно будет пройти на базе мультимедийного исторического парка "Россия - моя история".

"Проект рассчитан не только на школьников - он также предполагает участие родителей и учителей. Родители смогут пройти "битесты" и проверить, совпадают ли их ожидания с устремлениями детей. Обучение школьников на платформе будет проходить под контролем педагогов-навигаторов", - поясняют в университете.

"Билет в будущее" - проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11-х классов. Входит в нацпроект "Образование".