Власти Липецка разрешили водителям автобусов и трамваев высаживать пассажиров без масок

ТАСС, 27 октября. Водители автобусов и трамваев в Липецке смогут высаживать пассажиров без средств индивидуальной защиты, контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте усилят с 28 октября. Об этом сообщается на сайте администрации города.

"Тем, кто захочет войти в салон автобуса и трамвая без маски, водители могут отказать в перевозке. Кроме того, в подобных ситуациях будут привлекать сотрудников уполномоченных органов для составления протоколов об административном правонарушении. Контроль за соблюдением масочного режима пассажирами общественного транспорта усилят уже завтра, 28 октября", - говорится в сообщении.

В среду глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями транспортных предприятий и перевозчиками поручил усилить контроль за соблюдением санитарных мер, особенно в городских маршрутных автобусах, для нормализации ситуации с заболеваемостью COVID-19.

"Контроль нужно усиливать. Только неукоснительное соблюдение и пассажирами, и водителями всех санитарных требований, а также вакцинация населения помогут остановить распространение новой коронавирусной инфекции в регионе и защитить людей от тяжелой болезни", - сказал глава области.

В Липецкой области с 11 октября была введена в тестовом режиме система QR-кодов для посещения учреждений общественного питания, с 25 октября она стала обязательной для входа в ряд торговых центров, заведений общественного питания, салонов красоты, саун, бассейнов, спортивных центров, театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, библиотек, для посещения спортивных и культурных мероприятий и других мест. В регионе введена обязательная вакцинация работников разных сфер деятельности, в том числе здравоохранения, образования, социальных услуг, транспорта, сферы обслуживания и так далее, до 1 декабря в Липецкой области должно быть привито от ковида не менее 80% сотрудников коллективов предприятий.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 61 072 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 53 195 человек, 1 988 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей. По данным на 27 октября, прививку от коронавируса сделали 487 850 человек, в том числе двукратно 432 442 человека, или 66,8% от плана по вакцинации. Привить необходимо 730 008 жителей Липецкой области (80% взрослого населения региона). С 30 октября по 7 ноября в регионе объявлены нерабочие дни.