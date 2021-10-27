Власти Петербурга считают некритичной нагрузку на систему здравоохранения города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Система здравоохранения Петербурга в настоящее время не испытывает такой критической нагрузки, которая была в конце прошлого года. Об этом рассказал в ходе трансляции в социальной сети "ВКонтакте" председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"В настоящее время нагрузка на систему здравоохранения пока еще не такая существенная или критическая, как мы наблюдали в конце 2020 года, в начале 2021 года. Мы всем сердцем желаем, чтобы этого не повторилось, потому что в тот период времени практически вся плановая медицинская помощь была остановлена и медицинская помощь пациентам не с коронавирусом оказывалась только в экстренном состоянии", - сказал он.

Сейчас в городе оказывается плановая медицинская помощь в федеральных медицинских организациях.

Лисовец отметил, что введение нерабочих дней 30 октября по 7 ноября позволит избежать в городе ухудшения ситуации в системе здравоохранения и не допустить роста заболеваемости.

В соответствии с постановлением губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с 30 октября по 7 ноября в городе будут закрыты кафе, рестораны и непродовольственные магазины, организации сферы услуг и МФЦ, а также учреждения культуры, за исключением театров и музеев. На это время запрещено проведение спортивных и физкультурных мероприятий. Размещение в гостиницах и пансионатах с 30 октября по 7 ноября будет возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или недавно перенесенном COVID-19 или при предъявлении отрицательного ПЦР-теста.

По последним данным, в Петербурге выявили 694 741 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 631 713 человек, умерли 23 576. За последние сутки в городе выявили 2 913 случаев заражения.