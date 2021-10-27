В Томске проверят информацию об антисанитарных условиях в ковидном госпитале

ТАСС, 27 октября. Департамент здравоохранения Томской области совместно с региональным управлением Роспотребнадзора проведут проверку в респираторном госпитале медико-санитарной части № 2 в связи с опубликованной в интернете видеозаписью, на которой показаны антисанитарные условия содержания пациентов в реанимационном отделении. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале департамента здравоохранения Томской области.

"Ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима. Как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с COVID-19. Департамент здравоохранения Томской области совместно с управлением Роспотребнадзора по Томской области должны провести проверку", - отмечается в сообщении.

Молодой человек под видом врача три дня приходил в госпиталь МСЧ № 2 в Томске и снимал на камеру условия, в которых его бабушка проходит лечение.

В случае подтверждения фактов руководство госпиталя будет привлечено к ответственности.