Новые технологии и медиа обсудят участники третьей смены форума "Машук"

СТАВРОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Третья смена - факультет "Большого будущего" - начала работу на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук". Участники обсудят проблемы добрососедства, новые технологии и медиа, сообщили журналистам в пресс-центре форума.

"Открылся факультет "Большого будущего" - третий факультет Северо-Кавказского молодежного форума "Машук - 2021". Во многом он подытожит работу первых двух факультетов и уделит внимание таким важным темам, как добрососедские отношения, новые технологии и медиа. <…> Участники форума посетят публичную лекцию Всероссийского общества "Знание" и примут участие в культурных и спортивных мероприятиях факультета", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отмечают, что в рамках третьего факультета будут работать три мастерские. Мастерская добрососедства будет посвящена совершенствованию компетенции эффективного межкультурного взаимодействия. Мастерская технологий и дизайна посвящена современному дизайну, производству и технологическому укладу. На мастерской медиа участники узнают новые формы коммуникаций.

На форуме также пройдет обсуждение фильма "Земля людей", мастер-класс киноконкурса "Золотое руно", представление проекта "Без срока давности".

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" начал работу в середине октября в Пятигорске (Ставропольский край). В течение двух недель он соберет очно и онлайн более 2 тысяч человек со всего СКФО, сообщили журналистам в пресс-службе форума. Форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года. В 2020 году он впервые прошел в дистанционном формате и собрал почти 4 тыс. человек из большинства регионов России.