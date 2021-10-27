В КЧР число ДТП снизилось более чем на 18% за девять месяцев

ЧЕРКЕССК, 27 октября. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции в Карачаево-Черкесии (КЧР) в январе - сентябре текущего года зафиксировали снижение аварийности на дорогах республики на 18%, число погибших в ДТП уменьшилось на 37% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, сообщили журналистам в УГИБДД МВД по КЧР.

"В целом принятыми мерами за девять месяцев 2021 года в сравнении с 2020 годом удается снизить количество ДТП, погибших и раненных в них людей. <…> Количество ДТП уменьшилось на 18,6%, погибших на 37,7% и раненых на 22,2%", - сообщили в управлении.

Отмечается, что в январе - сентябре текущего года на территории региона зарегистрировано 284 ДТП, в которых 38 человек погибли и 386 получили ранения различной степени тяжести.

В управлении отметили, что увеличилось число погибших и пострадавших в ДТП детей. Так, за отмеченный период произошло 42 ДТП с участием детей, четверо погибли, 44 получили ранения. За девять месяцев 2020 года в 42 ДТП с участием детей двое погибли, 43 ребенка получили ранения.

"На повестку совещания были вынесены вопросы принятия дополнительных мер по сокращению на дорогах республики дорожно-транспортных происшествий, детского травматизма и снижению тяжести последствий", - добавили в управлении.

Ранее министр строительства и ЖКХ региона Евгений Гордиенко рассказал, что в КЧР до конца 2023 года планируется провести ремонт около 200 километров дорог. В текущем году будет отремонтировано 35 участков дорог и три моста местного значения. В 2020 году произведен ремонт 124 км автомобильных дорог. Объем средств, направленных на ремонт и содержание автомобильных дорог из регионального дорожного фонда, в 2020 году составил 2,7 млрд рублей, в текущем году планируется выделить 1,3 млрд рублей.