Финалистка конкурса гостеприимства предложила создать школу астрономии на "Архызе"

СТАВРОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Команда студентки Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработала проект комплексного курортного бренда "Rehab Архыз" с созданием астрономической школы для всесезонного курорта в Карачаево-Черкесии. Проект позволил участникам выйти в финал конкурса и претендовать на получение гранта, сообщили журналистам в среду в пресс-центре вуза.

"Студенты предложили развивать курорт в нескольких направлениях с акцентом на здоровый образ жизни, духовное и телесное восстановление, экологическую осознанность. Для любителей познавательного отдыха, по мнению команды, необходимо создать астрономическую школу. Тем, кто любит погружаться в историю, придется по душе посещение аланского городища. Приверженцам здорового образа жизни подойдут пешие экомаршруты, йога-туры и посещение минеральных источников", - говорится в сообщении.

Проект комплексного курортного бренда команда студентки СКФУ Алины Таволжанской представила на полуфинале конкурса "Мастера гостеприимства. Студенты" в городе Железноводске на Ставрополье. Проект получил высокие оценки и вышел в финал конкурса.

"Хочется, чтобы проект нашей команды получил поддержку и был реализован. Архыз - это прекрасное место для отдыха с живописной природой и гостеприимными жителями. Мы уверены, что ребрендинг курорта повысит его привлекательность в глазах туристов", - цитирует пресс-центр Таволжанскую.

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" проводится с 13 ноября 2019 года. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства, лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России. Конкурс проводится по проекту "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".