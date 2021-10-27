Умер сценарист "Рабыни Изауры" Жилберту Брага

ТАСС, 27 октября. Бразильский сценарист, лауреат международной телевизионной премии "Эмми" Жилберту Тумшиц Брага умер во вторник в больнице своего родного города Рио-де-Жанейро на 76-м году жизни. Об этом в среду сообщил портал G1.

Как передает портал со ссылкой на племянника Браги, причиной смерти сценариста стала занесенная инфекция. Брага в течение нескольких лет испытывал проблемы со здоровьем, в том числе трудности с ходьбой, перенес операции на сердце и на позвоночнике. 22 октября он был госпитализирован с перфорацией пищевода.

Жилберту Тумшиц Брага родился 1 ноября 1945 года в Рио-де-Жанейро. Он получил известность в 1976 году, написав сценарий для телесериала "Рабыня Изаура" (Escrava Isaura, 1976), показанного в СССР двумя частями в 1988-1989 годах. Телесериал рассказывает о последних годах рабства в Бразилии. Кроме того, Брага получил премию "Эмми" за телесериал "Бок о бок" (Lado a Lado, 2012-2013) и был номинирован на нее за теленовеллу "Тропический рай" (Para so Tropical, 2007). Последней его работой стала теленовелла "Вавилония" (Babil nia), транслировавшаяся в Бразилии в 2015 году.