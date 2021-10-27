Сотни мертвых морских черепах нашли на пляже в Мексике

МЕХИКО, 27 октября. /ТАСС/. Порядка 300 мертвых морских черепах были найдены на пляже в штате Оахака на юге Мексики. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета Milenio со ссылкой на власти региона.

Погибшие черепахи принадлежали к виду, находящемуся под угрозой исчезновения. "Число мертвых черепах достаточно большое. Согласно предварительным результатам, они задохнулись, застряв в рыболовных сетях, которые используют браконьеры", - цитирует газета Элену Рохас, главу управления по охране окружающей среды, энергетике и устойчивому развитию Оахаки. По ее словам, мертвых пресмыкающихся выбросило на побережье течением.

Представители властей провели очистку пляжа. Ожидается, что прокуратура, занимающаяся защитой окружающей среды, в ближайшее время начнет расследование обстоятельств массовой гибели редких животных.