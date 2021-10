Facebook попросила сотрудников сохранять рабочие переписки из-за возможных расследований

ТАСС, 27 октября. Руководство корпорации Facebook попросило сотрудников сохранить внутренние документы и сообщения за период с 1 января 2016 года в связи с интересом к деятельности компании со стороны властей после публикации The Facebook Papers. Об этом в среду сообщила газета The New York Times.

"Как вы, вероятно, знаете, мы находимся в центре пристального внимания СМИ после череды [опубликованных] внутренних документов. Как это часто происходит после таких публикаций, правительства и законодательные органы начали наводить справки о деятельности компании", - цитирует издание электронное письмо, которое персонал получил во вторник. В письме отмечается, что сейчас в отношении компании не предпринимается "никаких конкретных действий".

По информации газеты, требование распространяется не на всю продукцию компании: например, оно не относится к документации, касающейся мессенджера WhatsApp.

В понедельник ряд мировых СМИ опубликовал новую серию расследований о проблемах в работе Facebook. Журналисты провели совместную работу, изучив тысячи страниц служебных документов компании, которые оказались в распоряжении ее бывшей сотрудницы Фрэнсис Хауген. Авторы расследований выступили с утверждением, что руководство Facebook в собственных интересах пренебрегало принципами свободы слова и равноправия, а также предвзято относилось к некоторым группам пользователей, руководствуясь их языковой или территориальной принадлежностью или политическим статусом.