Власти Дагестана при подготовке к зиме планируют закупить 500 единиц коммунальной техники

МАХАЧКАЛА, 27 октября./ТАСС/. Власти Дагестана в рамках подготовки к зиме запланировали приобретение в лизинг коммунальной техники на сумму более 140 млн рублей, сообщил на заседании республиканского штаба по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду глава Дагестана Сергей Меликов.

"В целях подготовки коммунального хозяйства республики впервые за несколько лет предусмотрели средства в сумме 141 млн рублей на приобретение в лизинг коммунальной техники", - приводит в среду слова Меликова его пресс-служба.

Отмечается, что всего планируется закупить около 500 единиц техники и распределить по районам.