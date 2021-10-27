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Власти Дагестана при подготовке к зиме планируют закупить 500 единиц коммунальной техники

Техника приобретается в лизинг на сумму более 140 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 27 октября./ТАСС/. Власти Дагестана в рамках подготовки к зиме запланировали приобретение в лизинг коммунальной техники на сумму более 140 млн рублей, сообщил на заседании республиканского штаба по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду глава Дагестана Сергей Меликов.

"В целях подготовки коммунального хозяйства республики впервые за несколько лет предусмотрели средства в сумме 141 млн рублей на приобретение в лизинг коммунальной техники", - приводит в среду слова Меликова его пресс-служба.

Отмечается, что всего планируется закупить около 500 единиц техники и распределить по районам.

Теги
РоссияСеверный КавказДагестан
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В заседании, в частности, планируют принять участие уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода, защитник граждан Сербии Зоран Пашалич
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