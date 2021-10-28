Кабмин обсудит ход Всероссийской переписи и поддержку бизнеса в пандемию

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Правительство России проведет в четверг очередное заседание. На нем, в частности, планируется обсудить выделение средств на программу льготного кредитования бизнеса, пострадавшего из-за пандемии.

Как напомнили в пресс-службе кабмина, ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства продлить соответствующую программу (ФОТ 3.0). Решение было принято с учетом ухудшения ситуации в экономике на фоне пандемии и установления нерабочих дней, отмечается в материалах к заседанию.

"Проектом акта обеспечивается выделение соответствующих финансовых ресурсов", - говорится в документе. Средства будут выделены из резервного фонда правительства в виде субсидий банкам на возмещение недополученных ими доходов по льготным кредитам бизнесу.

Также в четверг правительство обсудит предоставление грантов предприятиям малого и среднего бизнеса и социально ориентированным НКО в особо пострадавших отраслях экономики в размере одного МРОТ на одного занятого. Это делается для частичной компенсации их затрат, связанных с нерабочими днями.

Ранее президент подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. На фоне этого правительство решило возобновить кредитование пострадавших отраслей под 3% годовых (программа ФОТ 3.0), а также ввести единовременные выплаты в объеме одного МРОТ на одного занятого.

Перепись населения и маткапитал

На повестке дня и ход Всероссийской переписи населения. Согласно материалам к заседанию, такой пункт вынесен на обсуждение.

Перепись стартовала во всех субъектах России 15 октября. Она продлится до 14 ноября, а в отдаленных и труднодоступных районах - до 20 декабря. В 2021 году перепись впервые проходит в цифровом формате: к традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг.

Помимо этого, в четверг кабинет министров обсудит расширение оснований на получение материнского капитала для отцов. Для этого, в частности, планируется рассмотреть поправки в федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". "Законопроектом предусматривается распространение права на материнский (семейный) капитал на отцов, одиноко воспитывающих двух и более детей, имеющих гражданство РФ, в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой РФ, родившей указанных детей", - говорится в материалах правительства.

Как уточнили в кабмине, также законопроектом устанавливается возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти их отца, одиноко воспитывавшего двух и более детей.

В Минтруде летом сообщали о подготовке соответствующих поправок. В частности, как поясняли в министерстве, новые меры могут коснуться семей, в которых мать умерла либо была лишена родительских прав, при этом она имела иностранное гражданство. Сейчас отцы-одиночки уже имеют право на получение маткапитала, в случае если такое происходит с женщиной с российским гражданством.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года маткапитал выдается в России при рождении первого ребенка. Размер материнского капитала с 1 января нынешнего года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго. За получением сертификата следует обратиться в любой территориальный орган ПФР или МФЦ.

Сбор урожая и дегустация коньяка

Несколько документов касается сфер продовольствия и сельского хозяйства. В частности, правительство РФ предлагает запретить продажу и дегустацию коньяка на специализированных ярмарках. Как сообщила пресс-служба правительства, такие изменения подготовлены в соответствующий законопроект.

Так, "устанавливается запрет реализации и дегустации в рамках проведения специализированных ярмарок коньяка, бренди и виноградной водки". Также вводится "требование по подтверждению места произрастания винограда, из которого произведена винодельческая продукция, подлежащая реализации и дегустации в рамках проведения специализированных ярмарок, в порядке, установленном правом Евразийского экономического союза".

Законом "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" коньяк, бренди и виноградная водка отнесены к винодельческой продукции. Предлагаемые кабинетом министров поправки относятся к проекту закона "О внесении изменений в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и к одной из статей закона "О рекламе" в части организации специализированных ярмарок винодельческой продукции, произведенной в государствах - членах Евразийского экономического союза.

Еще один вопрос, вынесенный на заседание в четверг, - предварительные итоги уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2021 году. "В текущем году вся посевная площадь составляет 79,9 млн га (на уровне 2020 года). Площади под зерновыми и зернобобовыми культурами составляют 47,04 млн га", - отмечалось в материалах к мероприятию.

В кабмине обратили внимание на то, что в связи с неблагоприятными погодными условиями сев яровых культур весной проходил позднее обычного, что в свою очередь повлияло на сроки уборочных работ.

В среду в Минсельхозе России отметили, что по состоянию на 27 октября "зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 44,1 млн га", собрано 119 млн тонн зерна. Как сообщалось ранее, министерство ожидает урожай зерна в 2021 году на уровне 127,4 млн тонн, в том числе пшеницы 81 млн тонн.

Другие вопросы

Кроме того, правительство в четверг обсудит выделение средств регионам на дософинансирование расходов, связанных с оказанием государственной помощи на основании социального контракта. Такой контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума и которые хотят иметь постоянный источник самостоятельного дохода. При этом гражданин и его семья берут на себя обязательства предпринять активные действия для получения источника дохода.

Еще один законопроект касается страхования вкладов в банках. Кабмин предлагает установить возможность подавать через портал госуслуг или сайт Агентства по страхованию вкладов обращения для дистанционной выплаты страхового возмещения. "При этом законопроектом устраняется необходимость идентификации заявителей исключительно по документу, удостоверяющему личность заявителя, при личном обращении и устанавливаются различные способы дистанционной идентификации", - поясняется в материалах к заседанию.

В повестку также включен законопроект, направленный на расширение возможностей для реализации физическим лицам товаров трансграничной электронной торговли с использованием таможенных складов. Еще один документ устанавливает определения специальной почтовой связи, связанных с ней услуг, объектов. Как отметили в кабмине, законопроект направлен на "устранение пробела в законодательстве" в части оказания таких услуг.

Некоторые ведомства предполагается наделить дополнительным полномочиями. Так, Роскосмос может получить возможность формирования специальных резервных фондов за счет средств как самой корпорации, так и ее организаций, включая денежные средства и иное имущество, в том числе имущественные права. Порядок формирования специального резервного фонда корпорации будет установлен правительством.

Минздрав России могут наделить функциями по установлению условий и порядка формирования листков нетрудоспособности в электронной форме, а Фонд социального страхования сможет проверять соблюдение этих норм медицинскими организациями.