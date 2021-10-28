Нерабочие дни в связи с распространением COVID-19 начинаются в Подмосковье

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Нерабочие дни объявили в Московской области в связи с распространением коронавирусной инфекции с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет закрыто большинство общественных мест. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Андреем Воробьевым, опубликовано на портале регионального правительства.

"С 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года в Московской области устанавливаются нерабочие дни", - сообщается в Telegram-канале Воробьева.

В период нерабочих дней приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных кроме предприятий общепита, работающих навынос и доставку. Также будет ограничена работа объектов розничной торговли и торгово-развлекательных центров за исключением аптек, продовольственных магазинов и магазинов дистанционной торговли, в том числе с доставкой. С 28 октября по 7 ноября не будут работать салоны красоты и СПА-салоны, солярии, бани, фитнес-клубы, бассейны, кинотеатры, концертные залы, цирки, детские комнаты и кружки.

В нерабочие дни в Московской области приостанавливается оказание услуг, которые требуют очного посещения, в МФЦ, ЗАГСах и органах государственной власти. При этом электронные государственные услуги будут предоставляться в полном объеме.

В постановлении поясняется, что посещение театров и музеев Московской области допускается при 50% заполняемости от общей вместимости и наличии у всех зрителей QR-кодов. При посещении необходимо соблюдение всех санитарных мер. Кроме этого, приостанавливается проведение массовых мероприятий.

С 28 октября по 7 ноября школы, колледжи и вузы Московской области уйдут на каникулы, а в некоторых детских садах будут открыты дежурные группы.