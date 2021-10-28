Туристическая отрасль не наблюдает взрывного спроса на отдых в Сочи в нерабочие дни

СОЧИ, 28 октября. /ТАСС/. Представители туристической отрасли фиксируют рост спроса на отдых в Сочи в период нерабочих дней, объявленных президентом, на уровне до 10%. Отсутствие ажиотажа они связывают с ограничениями на Кубани, которые начнут действовать с 30 октября, сообщили ТАСС опрошенные эксперты.

"В данный момент рост бронирований конкретно по Сочи составляет 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В данный момент наибольшим спросом пользуется приморский кластер. В горном кластере идет профилактика подъемников, ведется активная подготовка к зимнему сезону, многие подогреваемые бассейны закрыты. Поэтому спрос пока перераспределяется именно на центральный Сочи и отели Адлера, Сириуса", - сказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

В пресс-службе туроператора TUI Россия также сообщили, что количество заявок по сравнению с предыдущими неделями октября выросло примерно до 10%. При этом руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова уточнила, что Сочи является третьим по популярности направлением в начале ноября, его доля бронирований с вылетом с 30 октября по 7 ноября составляет 7,7% от общего числа заказов авиабилетов по стране.

Реакция на ограничения

По мнению гендиректора туристической Ассоциации регионов РФ Светланы Ануфриенко, взрывного спроса на отдых в Сочи нет из-за ситуации с коронавирусом во всей стране. "Много людей действительно болеют, причем целыми семьями. Лечение и сохранение здоровья выходят на первый план у потенциального массового потребителя. Поэтому сейчас больше факторов в сторону не повышения спроса, а наоборот", - сказала она ТАСС.

Глава ассоциации добавила, что росту спроса не способствуют ограничения, вводимые на территории Краснодарского края с 30 октября. В частности, для посещения кафе, ресторанов и досуговых учреждений в курортных городах Кубани на период нерабочих дней будут необходимы QR-коды. Также коды потребуются для допуска зрителей на массовые мероприятия, эта мера будет действовать с 25 октября по 1 декабря.

Руководитель компании по аренде жилья Alex Rent Group Александр Дмитриенко также считает, что ограничения сказались на турпотоке и в нынешних условиях Сочи выбирают те отдыхающие, кому нравится проводить время на природе, а не в ресторанах. "Для сравнения, летом на одну квартиру 10 заявок, сейчас - четыре. В основном приезжают семейные пары, средняя бронь - 7-10 дней", - отметил он.

О ценах и планах

Во время продолжительных ноябрьских выходных Сочи планируют посетить порядка 120 тыс. туристов, а мэр города Алексей Копайгородский сравнивал предстоящий турпоток с активным летним сезоном. "В предстоящие ноябрьские выходные дни мы ожидаем высокие показатели по загрузке. В отелях она составит более 75%, в санаториях - порядка 90%", - сообщил глава Сочи.

При этом Копайгородский отметил, что "Сочи рад любому туристу, но только привитому" и напомнил, что соблюдать меры безопасности нужно неукоснительно. В условиях ограничений городские власти делают ставку на объекты показа, которые расположены на открытом воздухе: парки, скверы, набережные, горнолыжные курорты. Кроме того, в Сочи будут работать 30 зимних пляжей, где можно будет заниматься спортом, дышать морским воздухом и отдыхать.

Эксперты считают, что продолжительные выходные - хорошее время, чтобы выбрать для отдыха сочинские курорты. На фоне ограничений, а также периода межсезонья, отдых в Сочи начинается от 17 тыс. рублей на двоих, сообщили ТАСС в пресс-службе Anex Tour. Для сравнения, летние поездки начинаются от 40 тыс. рублей.

"Средняя стоимость авиабилета в Сочи на одного человека в одну сторону - 3 700 рублей (на начало ноября). <…> В октябре 2020 года авиабилет стоил 4 200 рублей - на 20% дороже, чем в октябре 2021 года и на 13%, чем в ноябре 2021 года", - отметила руководитель пресс-службы OneTwoTrip.

Об ограничениях

На прошлой неделе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после объявления в России дополнительных нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября провел заседание оперативного штаба региона, по итогам которого были приняты новые ограничения: посещение массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в Краснодарском крае с понедельника возможно только вакцинированными или переболевшими COVID-19 совершеннолетними жителями, вводится система допуска по QR-кодам из личного кабинета портала "Госуслуги". Проведение детских массовых спортивных и культурных мероприятий приостанавливается. Такие меры будут действовать до 1 декабря.

После объявления ограничений, темпы вакцинации в Краснодарском крае выросли в 1,4 раза за неделю. В Сочи ежедневно вакцинируются более 1 тыс. человек, всего привито почти 200 тыс. жителей.