Конституционный суд ожидает роста числа жалоб на вмешательство в жизнь из-за цифровизации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин считает, что в ближайшее время в инстанцию станут чаще жаловаться на нарушение права на частную жизнь из-за повсеместного внедрения технологий, таких как социальные сети, камеры наблюдения, онлайн-платежи и других. Такое мнение он высказал в своей статье в "Российской газете".

"В ближайшем будущем количество жалоб в связи с предполагаемым вмешательством в частную жизнь, вероятно, будет увеличиваться. Конституционному суду понадобится вырабатывать подходы к новым коллизиям прав, которые прежде не находились в поле его внимания", - считает Зорькин.

Председатель КС также отметил, что "ситуация, когда право на частную жизнь становится в определенной мере иллюзорным, уже не является чем-то из области научной фантастики". "Это реальность нашей повседневной жизни, проходящей в окружении социальных медиа, камер наблюдения, электронных платежей и так далее", - написал Зорькин.

По словам председателя суда, современные технологии серьезно могут нарушать приватность и формировать "параллельную личность", а повсеместное использование интернета приводит к тому, что человек, лишенный доступа к сети, фактически не может реализовать часть своих прав.

По мнению Зорькина, конституция является универсальным средством для того, чтобы не сдерживать прогресс и не допустить при этом негативных последствий. "Ведь человеческая природа такова, что придуманное одними для улучшения жизни людей другие могут придумать, как обратить во зло. И как знать, не наступит ли в определенных точках пространства и времени такой момент, когда потери окажутся больше приобретений", - отмечается в статье.