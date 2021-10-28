В Приморье зафиксировали рекорд по числу заболевших ковидом за сутки

ВЛАДИВОСТОК, 28 октября. /ТАСС/. Рекордное число случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Приморье. Инфекцию обнаружили у 270 человек, сообщили в четверг в Telegram-канале регионального правительства.

"28 октября - 270 случаев заражения. Абсолютный рекорд за все время пандемии в Приморье", - говорится в сообщении.

С начала пандемии в регионе вирус выявлен у 75 402 граждан, 66 890 человек выздоровели, 1 250 граждан не справились с болезнью. Прививку от коронавируса получили 499 292 человека. В Приморье открыты более 200 пунктов вакцинации. В период с 30 октября по 7 ноября они будут работать без выходных по стандартному режиму.

Для сдерживания дальнейшего распространения коронавирусной инфекции среди населения Приморского края принято постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. С 11 ноября от работы будут отстранять граждан, которые не сделали первую прививку, с 15 декабря - всех, кто не завершил вакцинацию и не имеет противопоказаний к ней.