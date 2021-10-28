В "Фобосе" заявили, что потепление на Северный Кавказ придет к выходным

ТАСС, 28 октября. Пришедшая в регионы Северного Кавказа раньше сроков зима к концу недели уступит место комфортной погоде с дневными температурами до плюс 15 градусов. В регионе местами пройдут небольшие дожди, сообщила в четверг ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

В начале недели снег образовал сугробы в горных ущельях Северного Кавказа и выпал в Ставропольском крае. Вторжение зимы в эту часть страны случилось примерно на полмесяца раньше обычных климатических сроков.

"В ближайшие дни на Северном Кавказе все встанет на свои места. Остатки облачных полей ненастного холодного фронта переместятся в акваторию Каспия и оттуда будут портить погоду только в Чечне и Дагестане, а на остальной территории региона уже сформируется антициклон. К концу недели потеплеет до 15 градусов. Однако на восточных склонах Кавказа в пятницу есть вероятность небольших дождей, это в Дагестане, в частности", - сказала она.

В Дагестане температура воздуха до конца недели будет положительной, в дневные часы - не выше 10-15 градусов, за исключением высокогорья, а ночные - от нуля до пяти градусов. В Кабардино-Балкарии и Ингушетии ночные температуры также могут варьироваться от нуля до пяти градусов тепла, дневные - от восьми до 13 градусов. В Карачаево-Черкесии, где возможны небольшие дожди, по ночам столбики термометров будут опускаться до нуля, днем подниматься до 10-13 градусов. С четверга в Ставрополе до 12-15 градусов, что выше нормы.

"В пятницу в горах Кавказа есть повышенная вероятность дождей. Они не будут сильными, продолжительными, но условия для формирования дождевой облачности существуют", - добавила собеседница агентства.