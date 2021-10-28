На Камчатке нашли американский бомбардировщик времен Второй мировой войны

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 октября. /ТАСС/. Американский самолет времен Второй мировой войны найден на Камчатке во время экспедиции на полуостров участников Русского географического общества и Экспедиционного центра Минобороны, сообщается в четверг на сайте общественной организации.

Предположительно, это двухмоторный морской патрульный разведчик-бомбардировщик "Вентура" компании "Локхид". По оценке руководителя научно-поисковых проектов Центра современной истории Сергея Каткова, машина из эскадрильи VPB-131 Военно-морского флота США (база Атта, Командорские острова) участвовала в 1945 году в бомбардировке Японских островов.

"Несмотря на непогоду, поисковики нашли достаточно деталей, чтобы машину можно было практически собрать заново. На момент Второй мировой войны это был современный самолет с последним навигационным оборудованием. Поэтому по ленд-лизу такую модель американцы нам не поставляли. Конечно, нам было очень интересно посмотреть на оборудование, которое было на нем установлено. Идентифицировать аппарат удалось буквально через три минуты после того, как был обнаружен первый обломок", - приводятся в сообщении слова Каткова.

Обломки самолета поисковики заметили еще летом при разведке с вертолета в районе бухты Вестник. Позже точное место падения самолета удалось установить с помощью квадрокоптера.