Генпрокурор России прибыл в Белоруссию

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов в четверг прибыл с рабочим визитом в Минск, во время которого встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и генеральным прокурором Андреем Шведом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГП РФ.

"В ходе встречи с президентом Белоруссии будут обсуждаться темы взаимодействия с белорусскими коллегами, углубления межведомственного диалога и необходимости внесения корректив в вопросы обеспечения безопасности на пространстве всего СНГ", - сообщили в ведомстве.

С генеральным прокурором Белоруссии Краснов планирует обсудить способы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая криминальное использование криптовалют и иных виртуальных активов.