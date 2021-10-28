Облигации привлекут в реформу отрасли обращения с отходами 100 млрд рублей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Наблюдательный совет Российского экологического оператора (РЭО) одобрил программу выпуска облигаций на 100 млрд рублей для финансирования строительства объектов обращения с отходами. Об этом сообщает пресс-служба зампреда правительства РФ Виктории Абрамченко.

"В этом году правительство одобрило для РЭО такую меру поддержки отрасли, как облигационный заем. Следующий этап - это выход публично-правовой компании на биржу. Зеленые облигации - необходимый финансовый инструмент для поддержки проектов в сфере обращения твердых коммунальных отходов. Привлечение широкого круга инвесторов необходимо для самостоятельного развития отрасли и экономики замкнутого цикла", - заявила Абрамченко, чьи слова приводятся в сообщении.

В ходе реформы отрасли обращения с отходами планируется создание более 800 объектов до 2024 года, часть из них будет профинансирована в рамках указанной программы. "Для выполнения целей нацпроекта "Экология" мы должны привлечь в отрасль порядка 350 млрд инвестиций. Для привлечения частных денег РЭО готовится осуществить выпуск облигаций на общую сумму 100 миллиардов рублей. Финансирование инвестиционных проектов средствами, привлеченными за счет выпуска облигаций РЭО, позволит обеспечить до конца 2024 года создание объектов по обработке твердых коммунальных отходов мощностью до 6,9 млн тонн в год и объектов по утилизации мощностью до 2,3 млн тонн в год", - добавил глава РЭО Денис Буцаев.

По его словам, после того, как центробанк зарегистрирует программу, РЭО начнет делать отдельные выпуски под конкретные проекты. Это будет выпуск для широкого круга инвесторов, как юридических, так и физических лиц. Срок обращения каждого выпуска составит до 12 лет.

"Каждый заем будет обеспечен обязательствами по конкретным проектам создания объектов по обращению с отходами в регионах. Предположительно, это будут концессионные соглашения, инвестсоглашения, либо коммерческие инициативы по созданию объектов обращения с отходами, по которым будут гарантии со стороны регионов или крупных компаний", - уточнили в пресс-службе.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.