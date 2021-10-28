Ресторанный фестиваль в Петербурге откроется неделей в формате доставки и продолжится очно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Юбилейный Х Ресторанный фестиваль, который пройдет в Санкт-Петербурге с 1 ноября по 8 декабря, откроется неделей в формате доставки из-за коронавирусных ограничений, а затем продолжится в очном формате. Основной темой фестиваля станет фермерская продукция, говорится в сообщении, распространенном в четверг организаторами события.

"Мы намерены поддержать ресторанную индустрию в этот сложный период и решили не переносить старт фестиваля. Мы хотим помочь нашим любимым заведениям и дать возможность петербуржцам и гостям города попробовать прекрасные блюда с помощью сервисов доставки", - приводится в пресс-релизе комментарий руководителя оргкомитета фестиваля Станислава Смирнова.

С 1 по 8 ноября фестиваль будет работать через службы доставки, в это же время в очном формате творения участников фестиваля можно будет попробовать в ряде гостиничных ресторанов, которые будут работать для постояльцев отелей.

"А после снятия карантинных ограничений фестиваль откроется в очном формате во всех ресторанах-участниках и продлится ровно месяц - до 8 декабря", - отметили организаторы.

"Вместе с маркетплейсом "Свое Родное" от "Россельхозбанка" рестораны-участники представят в своих сетах блюда с фермерскими ингредиентами от местных производителей. Это позволит не только познакомить жителей и гостей Петербурга с продукцией местных хозяйств, но и дать фермерам возможность рассказать о себе и убедить в качестве своих продуктов", - рассказали организаторы.

Петербургский Ресторанный фестиваль проходит с 2016 года и считается одним из наиболее значимых гастрономических событий города. Рестораны традиционно представят дегустационные сеты за фиксированную сумму в размере 990 и 1990 рублей, а также завтраки за 390 рублей.

В соответствии с постановлением, которое подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, с 30 октября по 7 ноября в городе будут закрыты кафе, рестораны и непродовольственные магазины, организации сферы услуг и МФЦ, а также учреждения культуры, за исключением театров и музеев. На это время запрещено проведение спортивных и физкультурных мероприятий.