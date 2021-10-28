В России выявили 40 096 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 096, до 8 392 697. Это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в четверг данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,48%. В частности, за сутки выявили 3 186 случаев в Санкт-Петербурге, 2 639 - в Московской области, 1 357 - в Самарской области, 794 - в Нижегородской области, 763 - в Воронежской области. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 885 587, следует из сообщения штаба.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 159 против 1 123 днем ранее, до 235 057. Это новый максимум с начала пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%.

В частности, за сутки было зарегистрировано 70 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 45 - в Нижегородской области, 41 - в Краснодарском крае, 40 - в Московской области, 35 - в Республике Башкортостан.

В России после коронавируса выздоровели 29 318 человек за сутки. Общее число вылечившихся составило 7 272 053. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 86,6% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 3 154 пациента в Санкт-Петербурге, 2 951 - в Московской области, 1 010 - в Республике Крым, 752 - в Самарской области, 651 - в Республике Башкортостан.