Военные медики ЦВО в ближайшие часы вылетят в Хакасию для помощи в борьбе с с ковидом

МОСКВА, 28 октябрь. /ТАСС/. Военные медики из Центрального военного округа (ЦВО) по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу будут в ближайшее время переброшены в Хакасию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"По поручению президента Российской Федерации министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу даны указания командующему ЦВО оказать помощь региональным медицинским учреждениям Республики Хакасия в лечении больных новой коронавирусной инфекцией. Врачебные бригады военных медиков Центрального военного округа из Самарской, Свердловской и Новосибирской областей в ближайшие часы выдвинутся на аэродромы для погрузки и переброски в Республику Хакасия самолетами военно-транспортной авиации ВКС России", - сообщили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, в составе врачебно-сестринских бригад - военные медики, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.

Ранее глава республики Валентин Коновалов сообщил, что в Хакасию прибудут военные врачи и средний медицинский персонал (всего 33 специалиста), которые окажут Минздраву Хакасии и региональным медучреждениям помощь в лечении пациентов с COVID-19.

В среду в республике были внесены изменения в постановление правительства по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С 28 октября по 7 ноября в республике закрыты заведения общепита, кроме организаций, работающих навынос; торговые организации, за исключением осуществляющих продажу товаров первой необходимости и аптек; закрыты организации сферы услуг, спортивные, развлекательные и культурные объекты. Для лиц старше 60 лет введена обязательная самоизоляция. Все граждане, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно, не должны покидать свои дома с 22:00 до 06:00, за исключением случаев покупки продуктов, следования для получения медицинской помощи или к одиноким родственникам, прогулок с детьми и выгула домашних животных (но не далее 300 метров от дома) и занятий спортом. Также будет приостановлена работа общественного транспорта в Абакане, Черногорске и Саяногорске.