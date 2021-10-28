Путину доложат о письме благотворительных фондов по закону об иноагентах

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Обращение руководителей благотворительных фондов России о выведении таких организаций из-под действия закона об иноагентах доведут до сведения президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока президент это обращение не видел. Безусловно, оно будет во все доклады включено, будет доведено до сведения главы государства", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что Путин в ходе Валдайского форума обсуждал тему оценки применения этого закона, "и президент говорил о необходимости поработать и разобраться с правоприменительной практикой этого закона".

"После таких слов президента эта работа, конечно, будет проведена", - выразил уверенность Песков. По его словам, "отдельной какой-то позиции" о необходимости выведения благотворительных фондов из-под действия закона "в данном случае нет".

"Мне о ней неизвестно. Существуют определенные соображения по правоприменительной практике положений этого закона. Нужно просто спокойно, в контакте с парламентариями, экспертами, ведомствами, наладить диалог и изложить те опасения, которые имеются", - добавил он.