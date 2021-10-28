Коммунальщиков в Москве на нерабочие дни перевели в режим повышенной готовности

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Городские коммунальные службы в Москве на нерабочие дни переводятся в режим повышенной готовности, сообщил ТАСС в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

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"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены в режим повышенной готовности. К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур, все они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", - сказал собеседник агентства.

Заместитель мэра отметил, что в городе приняты все меры для бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилен контроль над работой электросетей, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

По словам Бирюкова, в прошлые подобные периоды потребление электроэнергии, воды и газа в столице не росло, и специалисты не прогнозируют роста и в эти нерабочие дни.

"Все системы жизнеобеспечения города благодаря существующим резервам мощностей готовы к любым нагрузкам, в том числе максимальным. Например, ежесуточно в столице подается около 3 млн куб. м питьевой воды, а проектная производительность станций водоподготовки составляет более 6 млн куб. м в сутки", - заключил Бирюков.

Нерабочие дни в Москве продлятся с 28 октября по 7 ноября включительно. В этот период в столице закроют большинство общественных мест, а школы и детские сады уйдут на каникулы (высшие и средние профессиональные учебные заведения смогут работать только дистанционно). Эти меры связаны с очередным обострением ситуации с коронавирусной инфекцией в городе.