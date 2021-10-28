Бокерия заявил, что не имеет отношения к рекламе лекарств в интернете от его имени

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, член Общественной палаты (ОП) РФ Лео Бокерия заявил, что реклама лекарственных препаратов в интернете от его имени является неправомерной, он не имеет отношения к этим публикациям.

"Я не имею никакого отношения к лекарственной терапии и пропаганде каких-либо препаратов. Все, что я считаю необходимым донести до сведения людей, представлено на сайте нашего Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, либо озвучивается мною лично в публичных выступлениях", - приводит слова Бокерии Telegram-канал ОП в четверг.

В палате подчеркнули, что в интернете стало появляться "все больше фейковых материалов о лекарственных препаратах, которые Бокерия якобы рекомендует гражданам". Сам член ОП считает данные публикации неправомерными.