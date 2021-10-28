Чижов назвал объективной потребностью признание ковид-сертификатов между Россией и ЕС

ВЕРОНА, 28 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов назвал объективной потребностью взаимное признание сертификатов вакцинации от коронавируса РФ и ЕС и отметил, что процесс переговоров между странами идет, но медленно. Такое мнение он высказал ТАСС в кулуарах Евразийского экономического форума.

"Работа идет, но медленно. Препоны тут чисто формальные, но, с другой стороны, профессионалы должны вникать в технические детали. Но [признание сертификатов между странами] - это объективная потребность", - сказал он.

Чижов отметил, что Россия в самое ближайшее время ожидает делегацию экспертов Всемирной организации здравоохранения для проверки предприятий, которые производят вакцину "Спутник V".

Россия и Евросоюз ведут переговоры по вопросу взаимного признания сертификатов вакцинации. Российская вакцина "Спутник V" до сих пор не получила разрешения Европейского агентства лекарственных средств для использования на территории Евросоюза. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Организаторами форума традиционно выступают Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум и итальянская некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию". В работе форума принимают участие российские и итальянские бизнес-лидеры, руководители объединений предпринимателей, губернаторы, политики, эксперты, а также высокопоставленные представители зарубежных стран.