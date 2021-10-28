Минобороны предоставит РВИО уникальные образцы военной формы для экспозиции

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ предоставит Российскому военно-историческому обществу (РВИО) уникальные образцы мундиров, головных уборов и других элементов исторической военной формы, хранящиеся на складе военного ведомства, для пополнения экспозиции Музея военной формы. Об этом в четверг журналистам сообщил председатель РВИО, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее Минобороны уже предоставляло Обществу военную форму, хранившуюся на складах министерства "десятки и сотни лет", пояснил Мединский. В их числе - личные предметы, военные мундиры и головные уборы российского императора. Эту историческую военную одежду при участии РВИО отреставрировали специалисты Государственного научно-исследовательского института реставрации, и она составила основу экспозиции столичного Музея военной формы.

"Я обратился с предложением провести второй этап - найти, а их довольно много, такие предметы, находящиеся на ответственном сохранении Минобороны. И мы их готовы восстановить и презентовать самой широкой публике. Потому что ничто так не служит популяризации воинской службы, помимо всего прочего, как внимание к памяти и подвигам предков. Военная форма - это и красиво, и престижно. Возле каждого экспоната можно отдельный урок истории проводить", - сказал председатель РВИО.

Он также отметил, что Минобороны РФ эту идею поддержало.

Музей военной формы открылся в Москве 12 декабря 2019 года. Проект инициирован Российским военно-историческим обществом, его цель - сохранение и популяризация отечественных традиций военной службы.