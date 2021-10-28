В Липецкой области учреждениям общественного питания запретили работу по ночам

ТАСС, 28 октября. Власти Липецкой области ввели новые ограничения из-за пандемии коронавируса: запрещена ночная работа учреждений общественного питания, приостановлена деятельность детских игровых комнат, аттракционов, детских развлекательных центров. Об этом сообщила пресс-служба администрации Липецкой области.

"Ранее кафе и ресторанам было разрешено обслуживать посетителей до полуночи. Теперь они будут работать с 6:00 до 23:00 <...> Приостанавливается деятельность аттракционов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных подобных объектов, в том числе батутных центров с использованием спортивного, игрового и развлекательного оборудования, расположенных на территории торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов)", - говорится в сообщении.

Такое постановление подписал губернатор региона Игорь Артамонов.

В Липецкой области введена обязательная вакцинация работников разных сфер деятельности, в том числе здравоохранения, образования, социальных услуг, транспорта, сферы обслуживания. До 1 декабря в регионе должно быть привито от коронавируса не менее 80% сотрудников предприятий. На данный момент в области вакцинировались более 496,1 тыс. жителей, это 67,9% от плана, дважды привито 432, 4 тыс. человек.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 61 448 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 53 718 человек, 2 002 пациента умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте и торговых центрах, действует система QR-кодов. Дни с 30 октября по 7 ноября в регионе объявлены нерабочими, исключение лишь для продуктовых магазинов, аптек, ряда учреждений с доставкой и имеющих отдельный вход с улицы.