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Пандемия COVID-19

Более 220 водителей такси без масок выявили в Москве с начала года

С начала года МАДИ и управление Роспотребнадзора по Москве провели более 1,3 тыс. рейдов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Более 220 водителей такси без масок и не выполнивших дезинфекцию салона выявили в Москве с начала года. Об этом сообщили в четверг в департаменте транспорта столицы.

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"С начала года МАДИ и управление Роспотребнадзора по Москве провели более 1,3 тыс. рейдов. Благодаря их работе выявили 3,5 тыс. таксистов без медосмотра и 223 водителя без масок и дезинфекции салона. В нерабочие дни контроль усилится - это нужно для безопасности пассажиров", - сообщили в департаменте.

Также в ведомстве просят водителей и пассажиров такси носить маски во время поездок. "Если чувствуете себя плохо, лучше остаться дома. Также таксисты должны регулярно пользоваться антисептиком и проходить медосмотры перед сменой", - заключили в департаменте.

Нерабочие дни в Москве продлятся с 28 октября по 7 ноября включительно. В этот период в столице закроют большинство общественных мест, а школы и детские сады уйдут на каникулы (высшие и средние профессиональные учебные заведения смогут работать только дистанционно). Эти меры связаны с очередным обострением ситуации с коронавирусной инфекцией в городе.

Теги
РоссияТранспортПандемия COVID-19
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