Экс-президент Чехии Клаус предостерег от попыток переписать историю войны

ПРАГА, 28 октября. /ТАСС/. Вацлав Клаус, в 2003-2013 годы занимавший пост президента Чехии, предостерег от попыток переписать историю Второй мировой войны и подверг резкой критике политику руководящих органов Евросоюза. Она прозвучала в его выступлении на торжественной церемонии по случаю 103-й годовщины образования Чехословакии, которая состоялась в четверг в Пражском граде.

"Несмотря на то что мы переживаем самый длительный период мирной жизни в нашей истории, мы не можем без опасений смотреть в будущее, - отметил Клаус. - Мы противостоим попыткам изменить с помощью социальной инженерии мир, за который боролись наши предки, и переделать его согласно представлениям нового поколения идеологов, скрывающих за фразами о защите планеты антигуманные представления и свои амбиции властвовать над миром. Они переписывают историю борьбы за нашу свободу, стараются из победителей и настоящих спасителей Европы и мира [уже] после [окончания] Второй мировой войны сделать виновных в военных преступлениях. Они посрамляют нашу Победу. Между нами находится немало тех, кто охотен не только их слушать, но и поддакивать, и даже отстаивать их взгляды".

Носителям столь опасной идеологии удалось завладеть общественным мнением Запада, подчинить там политику, научный мир и СМИ. При этом наибольшая угроза, по словам Клауса, возникла из-за того, что им удалось подмять под себя систему образования и инфицировать детей пагубными идеями. Бельмом в глазу для этих радикальных разрушителей нашего мира является факт существования института семьи и национальных государств, таких как Чехия, сказал экс-президент.

"Для [реализации] своих целей эти радикальные идеологи используют главным образом международные организации, как ООН и Евросоюз. И вследствие этого политика Брюсселя преследует иные цели, чем свобода, процветание и повышение жизненного уровня европейцев. Проводится немилосердная атака на уровень и стиль жизни жителей Европы. Под предлогом борьбы с эпидемией ковида происходит ограничение гражданских прав и свобод", - отметил Клаус с тем, что разрушительная для общества идеология отразилась и на итогах состоявшихся 8 и 9 октября выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента Чехии.