Детский театральный фестиваль "Маршак" пройдет в Воронеже с 25 марта по 3 апреля 2022 года

ВОРОНЕЖ, 28 октября. /ТАСС/. Организаторы детского театрального фестиваля "Маршак", который из-за роста заражений коронавирусом не состоялся на осенних каникулах в Воронеже, перенесли его на весенние каникулы с 25 марта по 3 апреля 2022 года. Об этом сообщила журналистам во четверг пресс-служба фестиваля.

"Мы рады объявить новое, весеннее расписание VII детского театрального фестиваля "Маршак". Вся программа - спектакли, проект "Школа театрального блогера", мастер-классы, творческие встречи и читки - перенесена на весенние каникулы и пройдет в Воронеже с 25 марта по 3 апреля 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, на фестивале планируются 45 показов 20 спектаклей для детей и подростков, участие 19 театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Петрозаводска, Канска, Альметьевска, Воронежа и Бухареста. Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости ковидом детский театральный фестиваль "Маршак", который должен был пройти в Воронеже с 23 октября по 8 ноября, перенесли на 2022 год.

Детский театральный фестиваль "Маршак" создан в 2015 году и назван в честь уроженца Воронежа - детского писателя Самуила Маршака, автора популярных детских произведений "Умные вещи", "Где обедал воробей?", "Усатый-полосатый", "В гостях у королевы" и других, а также переводчика произведений Роберта Бернса, Уильяма Шекспира и сказок разных народов. Фестиваль ежегодно проходит в Воронеже в дни осенних каникул, состоит из трех разделов: "Театр для детей" со спектаклями профессиональных театральных коллективов, "Театр, в котором играют дети", а также образовательной части.

С начала пандемии в области выявлен 151 881 случай заражения коронавирусом, 118 579 человек выздоровели, 7 007 пациентов умерли. С марта 2020 года в Воронежской области введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, действует система пропуска по QR-кодам. В регионе создано 8 173 койко-места для лечения пациентов с ковидом, из них занято 87,9%, или 7 191 койка. В Воронежской области прививку от коронавируса сделали 920 088 человек, в том числе двукратно 904 409, что составляет 60,6% от плана по вакцинации взрослого населения региона.

С 25 октября по 7 ноября в регионе введены нерабочие дни, закрыты все предприятия сферы обслуживания, торговые центры, парикмахерские, ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения, работают продовольственные магазины, аптеки, салоны сотовой связи, а также работающие по QR-кодам учреждения питания при условии доставки и наличия отдельного входа с улицы.