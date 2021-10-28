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Пандемия COVID-19
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Власти Москвы сообщили, что темпы распространения коронавируса в городе снизились

Но, как отметила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, ситуация с коронавирусом в столице остается напряженной
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, несмотря на замедление темпов роста заболеваемости в последние дни. Об этом заявила в четверг заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Ситуация на сегодняшний день, ни для кого не новость, весьма напряженная. На прошлой неделе мы, по сути, зафиксировали такой пик заболеваемости - чуть меньше 49 тыс. вновь выявленных заболевших, что равно концу декабря прошлого года, когда эпидемия развивалась уже четыре месяца. Четыре дня прошедших показывают, что, хотя и немножко снижаются темпы, но в любом случае заболеваемость растет", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия-24".

 

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