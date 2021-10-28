Жители Набережных Челнов, потерявшие имущество при взрыве газа, получат до 100 тыс. рублей

КАЗАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Жители, утратившие имущество при взрыве газа в Набережных Челнах, получат компенсацию от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

"Произвести выплату единовременной материальной помощи <... > гражданам, утратившим имущество первой необходимости", - говорится в постановлении.

Граждане, частично утратившие имущество первой необходимости, получат 50 тыс. рублей. За полностью утраченное имущество полагается компенсация в 100 тыс. рублей. Пострадавшие жители дома, которые не получили вред здоровью и не утратили имущество первой необходимости, могут рассчитывать на материальную помощь в 10 тыс. рублей. Источником финансирования выступит резервный фонд кабмина Татарстана.

Ранее стало известно, что семье погибшей при взрыве газа девушки выплачен 1 млн рублей. Получившим травмы выплатят от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Взрыв произошел в одной из квартир на четвертом этаже 25 октября. По предварительным данным, разрушены по меньшей мере шесть квартир, в которых проживали 14 человек. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Как сообщили в МЧС, причиной взрыва стала утечка газа. В экстренных службах не исключают, что спровоцировать утечку газа мог страдающий алкоголизмом жилец одной из квартир. Один человек погиб, четверо пострадали.