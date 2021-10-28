Количество школ с трехсменным обучением сократилось в Чечне в два раза с 2020 года

ГРОЗНЫЙ, 28 октября. /ТАСС/. Число школ с трехсменным обучением в Чечне с начала года сократилось на 35 единиц за счет строительства новых общеобразовательных учреждений. Об этом сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

В начале 2020 года 70 школ работали в три смены.

"В системе общего образования республики на начало 2021-2022 учебного года функционирует 496 общеобразовательных учреждений. В регионе принимаются серьезные меры по ликвидации трехсменного обучения. Так, с начала нового учебного года количество школ, осуществляющих образовательную деятельность в три смены, сократилось на 35 единиц. Это отличный результат, особенно, учитывая, что численность населения в регионе постоянно растет", - отметил премьер-министр чеченского правительства.

По его словам, к 1 сентября 2021 года в регионе введено в эксплуатацию восемнадцать общеобразовательных организаций на 11,7 тыс. мест, в том числе две школы-интерната. "Отмечу, что наш регион находится в числе лидеров по качеству реализации национального проекта "Образование". В рамках нацпроекта созданы детский технопарк "Кванториум", 73 центра "Точка роста", произведен капитальный ремонт 3 школ", - сказал Хучиев.

Он добавил, что в рамках регионального проекта по модернизации школьных систем образования в 2022 году планируется капитальный ремонт 27 школ.

Задача ликвидации трехсменного обучения является одной из самых актуальных в сфере образования республики. По последним данным, в регионе 35 школ продолжают проводить занятия в три смены. Для решения проблемы до 2024 года будет построены новые общеобразовательные организации в рамках реализации национальных проектов "Образование", "Жилье и городская среда" и программ Министерства просвещения РФ.