Постпред России поднял в ОБСЕ вопрос о похищении наблюдателя ЛНР в Донбассе

ВЕНА, 28 октября. /ТАСС/. Сведений об условиях содержания в украинском изоляторе похищенного украинскими военными представителя Луганска в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) нет. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постсовета этой международной организации в Вене.

Лукашевич обратил внимание участников постоянного совета ОБСЕ на то, что 13 октября украинскими военными и спецслужбами был похищен представитель Луганска в СЦКК Андрей Косяк. "До сих пор офицер СЦКК не возвращен в Луганск, а об условиях его содержания в украинском изоляторе нет сведений. Ни родственников, ни его адвокатов к нему не допускают", - сказал постпред РФ.

Дипломат также считает, что украинская сторона нацелилась окончательно дискредитировать СЦКК в действующем составе с целью избавиться от контроля за соблюдением "режима тишины" на востоке Украины. В частности, он заявил о том, что использование украинской стороной техники с символикой СЦКК в боевых целях недопустимо, и призвал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ (СММ) "тщательно отслеживать перемещения такой техники и сообщать о любых попытках применять ее в ходе боевых действий".

Также Лукашевич сообщил, что Россия требует от СММ ОБСЕ включать в ее отчеты подтвержденные факты наступательных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он рассказал, что украинские военные провоцируют напряженность в "серой зоне", установили контроль над поселком Старомарьевка на юге Донецкой области. Несмотря на то, что мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года запрещены любые наступательные действия, под которыми понимаются инженерное оборудование позиций и любые изменения позиционного расположения войск, указал дипломат.

"Возникает вопрос - где ранее предупреждение со стороны СММ о концентрации сил одной из противоборствующих сторон и их выдвижении? Где оперативный отчет в связи с произошедшим? Необходимо тщательно отслеживать ситуацию "на земле", включать в отчеты подтвержденные факты наступательных действий украинских военных", - сказал Лукашевич.

Также он заявил, что применение ударных беспилотников Вооруженных сил Украины в Донбассе запрещено минскими соглашениями. В частности, Лукашевич заявил о крайней обеспокоенности из-за сообщений о том, что в районе Старомарьевки Вооруженные силы Украины использовали иностранный ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). "Применение подобной техники запрещено минскими соглашениями. Кроме того, полеты любых видов БПЛА, за исключением аппаратов СММ [Специальной мониторинговой миссии], не допускаются и мерами по усилению режима тишины", - отметил российский постпред.

По его словам, украинские военные выступают с противоречивыми заявлениями - с одной стороны, открыто признают свои нарушения, с другой - опровергают их. Например, генеральный штаб ВСУ официально подтвердил факт боевого применения 25 октября комплекса "Байрактар" по позициям ополчения в районе поселка Гранитное, который соседствует со Старомарьевкой. В свою очередь, в украинских СМИ появились опровержения этого от имени министра обороны Украины, добавил дипломат.

"Вновь задаемся вопросом: где реакция действующего председательства ОБСЕ на эти нарушения ВСУ мер по деэскалации? Акцентируем: следует также тщательно фиксировать в отчетах СММ все факты нарушений мер по усилению режима прекращения огня", - заявил Лукашевич.

Постпред РФ также указал на эпизод боевого применения БПЛА в диверсионных целях при попытке нанести урон нефтехранилищу в Донецке, когда был сброшен боеприпас на крышу резервуара с топливом. В этой связи он призвал СММ ОБСЕ максимально оперативно зафиксировать этот факт.

Встречи "нормандской четверки"

Проведение встреч "нормандской четверки" по урегулированию кризиса на востоке Украины будет иметь смысл в том случае, когда можно будет констатировать реализацию предыдущих поручений лидеров стран - участниц формата, но украинские вооруженные силы пока провоцируют насилие на линии соприкосновения, заявил Лукашевич.

Как указал российский постпред, дела с "нормандским форматом", выполняющим надзорные функции применительно к работе Контактной группы, обстоят не лучшим образом. В частности, поручения лидеров "четверки", зафиксированные в совместно согласованных итогах саммита 9 декабря 2019 года, до сих пор не выполнены, а вместо их реализации в Киеве лишь твердят о желании провести новую встречу на любом из уровней формата, отметил он.

"Подчеркнем - такие встречи будут иметь смысл лишь тогда, когда можно констатировать реализацию предыдущих "нормандских" поручений. Одним из них был призыв к незамедлительной деэскалации на линии соприкосновения, которая должна быть подкреплена выполнением всех необходимых мер по поддержке режима прекращения огня", - отметил Лукашевич.

По словам дипломата, такие меры, согласованные Киевом, Донецком и Луганском в Контактной группе 22 июля 2020 года, способствовали временному снижению напряженности, но сегодняшняя реальность свидетельствует, что их эффект почти выветрился. "В последние недели наблюдаем тактику преднамеренного провоцирования Вооруженными силами Украины насилия на линии соприкосновении в Донбассе", - обратил внимание постпредд РФ.