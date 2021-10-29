Ученые в Боливии заявили, что смертность от COVID-19 снижается в высокогорье

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 октября. /ТАСС/. Боливийские ученые считают, что смертность от коронавирусной инфекции снижается в высокогорных районах. Об этом сообщил в четверг глава управления по эпидемиологии министерства здравоохранения страны Фредди Армихо.

"В результате исследования, которые мы провели в генеральном управлении по эпидемиологии, мы обнаружили, что большая высота служит защитным фактором в том, что касается смертности от COVID-19. Мы опубликуем результаты этой работы", - сказал он на мероприятии, которое транслировалось на странице Минздрава в Facebook.

Чиновник не привел подробностей проведенного исследования. Почти 30% территории Боливии приходится на плато Альтиплано, средняя высота которого составляет почти 4 000 м над уровнем моря.

С начала пандемии коронавирусом в Боливии заразились более 510 тыс. человек, умерли свыше 18,9 тыс. заболевших.