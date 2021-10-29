В Чили подросткам понадобится сертификат о вакцинации для поездок по стране

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 октября. /ТАСС/. Подростки старше 12 лет в Чили должны будут иметь сертификат о вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест без ограничений, а также перемещений по стране на самолетах и автобусах. Об этом сообщила в четверг замминистра здравоохранения республики Паула Даса.

"Как правительство мы внедрим новые меры начиная со следующего понедельника, 1 ноября. Пропуск станет обязательным для всех лиц старше 12 лет", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Teletrece. Сейчас сертификат о вакцинации в Чили требуют только от совершеннолетних.

Даса отметила, что на данный момент полностью привиты от коронавируса в Чили 69,2% несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет. Как минимум одну прививку сделали 89,65% подростков. Для иммунизации несовершеннолетних в стране используют вакцины компаний Sinovac и Pfizer.

Ограничения для невакцинированных граждан в Чили разнятся в зависимости от населенных пунктов. В большинстве городов без цифрового пропуска, подтверждающего прохождение полной вакцинации, жители не могут находиться в закрытых помещениях ресторанов и спортзалов. Кроме того, с 1 ноября сертификат будет необходим для авиаперелетов и поездок на автобусе по стране на расстояния более 200 км. В случае поездок альтернативой пропуску может стать отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный в течение последних 72 часов.

По данным Минздрава Чили, двумя дозами вакцины от коронавируса в стране с 19-миллионным населением уже привиты 13 млн человек. Более 5,4 млн получили бустерную дозу. С начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1,68 млн человек, из них 2 205 за последние сутки. Умерли 37 719 заболевших.