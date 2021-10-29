Военные медики прибыли в Хакасию для помощи в борьбе с ковидом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Военные медики из Центрального военного округа (ЦВО) прибыли в Абакан, где приняли участие в совместном координационном совещании с департаментом здравоохранения Хакасии. Медиков отправят оказывать помощь в борьбе с коронавирусом в четыре лечебные учреждения, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой округа.

"Военнослужащие медицинских организаций Центрального военного округа (ЦВО) из Новосибирской, Свердловской и Самарской областей прибыли в Абакан, где приняли участие в совместном координационном совещании с представителями Департамента здравоохранения Республики Хакасия и медицинских организаций региона. В ходе совещания под руководством министра здравоохранения республики Олега Ананьевского, были определенны четыре лечебные учреждения региона, где необходима помощь военных медицинских специалистов Центрального военного округа (ЦВО)", - говорится в сообщении.

Работа будет осуществляться в Республиканской клинической офтальмологической больнице им. Н. М. Одежкина, Республиканской клинической больнице им. Г. Я. Ремишевской, Республиканской клинической инфекционной больнице и Черногорской межрайонной больнице.

Уточняется, что в настоящее время военные специалисты убывают в лечебные учреждения и приступают к работе по оказанию помощи пациентам. В составе врачебно-сестринских бригад находятся военнослужащие, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.

Ранее по поручению президента РФ министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу были даны указания командующему ЦВО оказать помощь региональным медицинским учреждениям Республики Хакасия в лечении больных новой коронавирусной инфекцией. В среду военные медики вылетели в Хакасию.