Число самозанятых в Сахалинской области в 2021 году составило более 8 тыс. человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Число самозанятых в малом и среднем бизнесе в Сахалинской области в 2021 году составило более 8 тыс. человек, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"На 2,5 тыс. человек увеличилась численность занятых в малом и среднем бизнесе Сахалинской области в 2021 году", - сказали в пресс-службе, добавив, что сейчас в области насчитывается более 8 тыс. самозанятых жителей.

По информации областных властей, новые субъекты малого и среднего бизнеса появились почти во всех районах региона. Наиболее популярные отрасли - сфера услуг, сельское хозяйство, рыболовство, пищевая и перерабатывающая промышленность.

Власти объясняют такой рост пандемией и новым мерам поддержки предпринимательства, которые реализуются на островах по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. По линии местного Минэкономразвития в этом году свыше 100 предпринимателей воспользовались мерами поддержки на сумму 71 млн рублей. Планируется оказать помощь еще более чем на 110 млн. Сахалинский фонд развития предпринимательства на льготных условиях выдал владельцам собственного дела 97 займов на общую сумму 239 млн рублей.

"Многие люди в условиях пандемии потеряли работу и начали заниматься свои делом, другие просто перестраховались наперед и решили стать самозанятыми. В Сахалинской области сейчас реализуется целый ряд мер поддержки для предпринимателей, упрощаются схемы получения той или иной услуги или консультации для бизнеса со стороны государства", - сказали ТАСС в правительстве области.