Режим повышенной готовности продлили до конца декабря в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 29 октября. /ТАСС. Режим повышенной готовности, введенный в Новосибирской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, продлили до 31 декабря, сообщается в постановлении, подписанным губернатором области Андреем Травниковым. Ранее режим был продлен до конца ноября.

"Принять <…> отдельные ограничительные меры в условиях режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, с 20:00 31.03.2020 до 24:00 31.12.2021", - говорится в постановлении.

Уточняется, что гражданам в возрасте старше 65 лет, не прошедшим вакцинацию против коронавирусной инфекции, следует соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест массового скопления людей и участие в массовых мероприятиях.

По данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано около 70 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе после заражения коронавируса умерли более 3,3 тыс. человек. В области с 12 октября введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. С 30 октября вводится система QR-кодов для посещения массовых мероприятий численностью от 100 человек в театрах, кинотеатрах, на концертных площадках.