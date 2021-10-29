В Москве открылось еще 20 точек экспресс-тестирования на коронавирус

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Дополнительно 20 точек экспресс-тестирования на коронавирус открылось в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"29 октября в общественных местах Москвы открылись еще 20 точек, где можно будет пройти экспресс-тестирование на COVID-19. Их общее количество возросло до 70", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, в день от 5 до 7 тыс. человек пользуются этой услугой. Всего москвичи сделали более 80 тыс. тестов.

"В среднем доля положительных экспресс-тестов составляет 5%. Самое важное: тест можно сделать быстро и бесплатно, а горожанам, которые получают положительный результат, сразу на месте бесплатно берут ПЦР-тест. И через сутки они получают окончательный результат - представляет ли человек опасность для окружающих или нет. На сегодняшний день мы видим, что если быстрый тест положительный, то он подтверждается ПЦР в 70% случаев", - сказала Ракова. Она добавила, что благодаря этому инструменту выявили более 2,5 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией.

"Они уже изолировались и начали лечиться, и тем самым мы прерываем цепочку распространения заболевания", - добавила Ракова.

Сдать экспресс-тест можно еще в 15 центрах госуслуг (ежедневно с 08:00 до 20:00), а также в вестибюлях нескольких станций метро (с 09:00 до 21:00). Сюда входят станции "Тверская" и "Пушкинская" (рядом с турникетами, выходы № 2-4), "Маяковская" (рядом с турникетами, выход № 1), "Тургеневская" (рядом с кассами, выходы № 3-5), "Хорошевская" (западный вестибюль, выходы № 1-4), "Третьяковская" (перед стеклянными дверями, выход № 2).