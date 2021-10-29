Военные медики обсудили план работы по борьбе с COVID-19 на заседании оперштаба в Хакасии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Военные медработники Центрального военного округа (ЦВО), прибывшие в Хакасию для борьбы с коронавирусом, приняли участие в заседании оперштаба под руководством губернатора Валентина Коновалова. На встрече медики ознакомились с планом работы в лечебных учреждениях региона, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой округа.

Врачебно-сестринские бригады ЦВО прибыли в Хакасию утром в пятницу и уже приняли участие в совместном координационном совещании с департаментом здравоохранения республики.

"Военные врачи Центрального военного округа приняли участие в заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Хакасия под руководством губернатора республики Валентина Коновалова. Бригада военных медиков ознакомилась с работой ковидных госпиталей региона, развернутых на базе больниц региона. Губернатор поблагодарил специалистов за поддержку и обсудил с ними направления работы, которые позволят повысить качество организации медицинской помощи жителям республики", - говорится в сообщении.

Военные медики поделятся с коллегами опытом работы в сложных ситуациях и борьбе с коронавирусом, а также сами будут лечить пациентов. В составе врачебно-сестринских бригад находятся военнослужащие, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.

Ранее по поручению президента РФ министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу были даны указания командующему ЦВО оказать помощь региональным медицинским учреждениям Республики Хакасия в лечении больных ковидом.