В Москве возобновили работу пять КТ-центров для пациентов с COVID-19

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение возобновить работу пяти КТ-центров для обследования пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

В сообщении говорится о возвращении к работе с COVID-19 пяти КТ-центров, которые созданы на базе поликлиник, и двух обсервационных пространств на базе соцучреждений.

Теперь в Москве работают пять обсерваторов, которые предназначены для приема пациентов с легкой формой заболевания, которые в силу разных причин не могут лечиться дома. Количество КТ-центров в столице составило 26.

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, рост заболеваемости коронавирусом в городе продолжается. Ракова отметила, что на прошлой неделе зафиксирован пик заболеваемости, чуть менее 49 тыс. вновь выявленных заболевших, что равно концу декабря 2020 года, когда вторая волна эпидемии развивалась уже четыре месяца. По ее словам, с таким устойчивым ростом ранее не сталкивались, но за 20 месяцев пандемии сформирована достаточно гибкая и мощная медицинская антиковидная система, которая адаптируется под разные варианты развития событий. В Москве создали достаточные коечные мощности.

Также Ракова добавила, что 77% от занятых пациентами с коронавирусом коек - это фонд, который ранее никогда не был задействован под плановую медпомощь.

В Москве продолжают работать резервные госпитали в Коммунарке, конгрессно-выставочном центре "Сокольники", ледовом дворце "Крылатское", автомобильном торговом центре "Москва" и на ВДНХ.