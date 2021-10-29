В 2022 году все турникеты московского метро смогут принимать банковские карты

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Все турникеты в московском метрополитене будут принимать банковские карты до конца 2022 года. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Мы развиваем бесконтактные платежные сервисы, чтобы сделать транспорт максимально безопасным для пассажиров. Это особенно важно в пандемию. Спрос на бесконтактную оплату в транспорте растет каждый месяц, поэтому до конца 2022 года мы оснастим все турникеты метро возможностью оплачивать проезд банковской картой", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Пассажиры смогут выбрать любой турникет и оплатить проезд с помощью карты "Тройка", ее виртуальной версии, банковской карты или смартфона. Это позволит увеличить "проходимость" турникетов в часы пик, чтобы сделать поездки еще удобнее.

"Сегодня оплатить проезд банковской картой в метро можно, воспользовавшись 963 турникетами. До конца этого года к ним добавят еще 35 устройств. Москвичи уже оценили их удобство. Количество проходов через турникеты по картам в среднем за день в 2021 году выросло более чем вдвое - с 247 тысяч в феврале до 523 тысяч в сентябре", - говорится в сообщении.