Власти Хакасии рассмотрят возможность ограничения продажи алкоголя

ТАСС, 29 октября. Продажу алкоголя хотят ограничить в Хакасии до 18:00 часов (14:00 мск) из-за распространения коронавирусной инфекции. Такая инициатива поступила от полиции, сообщил глава республики Валентин Коновалов во время эфира в социальных сетях.

"Инициатива к нам от МВД поступила. <…> МВД предлагает ограничить время продажи до 18:00. Мы сейчас эту инициативу рассмотрим", - сообщил Коновалов.

Весной прошлого года в республике уже вводились ограничения на продажу алкоголя. Тогда свободная торговля спиртными напитками была разрешена с 10 (6:00 мск) до 15 (11:00 мск) часов.

О ситуации в республике

В среду в республике были внесены изменения в постановление правительства по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С 28 по 7 ноября в регионе закрыты заведения общепита, кроме организаций, работающих навынос, торговые организации, за исключением продаж товаров первой необходимости и аптек, закрыты организации сферы услуг, спортивные, развлекательные и культурные объекты. Приостановлена работа общественного транспорта в Абакане, Черногорске и Саяногорске.

Для лиц старше 60 лет введена обязательная самоизоляция. Все граждане, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно, не должны покидать свои дома с 22:00 до 06:00, за исключением случаев покупки продуктов, следованием за медицинской помощью или к одиноким родственникам, прогулок с детьми и выгула домашних животных (но не далее, чем 300 метров от дома) и занятий спортом.

По данным федерального оперативного штаба, в республике выявлено 43,1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 35,4 тыс. пациентов, умерли 1,3 тыс. человек.