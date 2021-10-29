В Оренбургской области начали сокращать коечный фонд из-за стабилизации эпидситуации

ОРЕНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Количество ковидных госпиталей начали сокращать в Оренбургской области из-за снижения числа пациентов с коронавирусом, нуждающихся в госпитализации. Об этом сообщила в пятницу вице-губернатор - министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram.

"Последние три недели мы фиксируем существенное улучшение эпидемиологической ситуации по ОРВИ, по коронавирусной инфекции. <...> У нас третью неделю сокращается число пациентов, которые находятся на койках и поступают на койки. У нас был развернут коечный фонд - 5 тыс. коек, сегодня мы его уже сокращаем. И на койках на сегодняшнее утро находятся 4 200 пациентов, то есть 800 коек свободно", - сказала она.