Вакцинация от полиомиелита в Афганистане возобновится не ранее 25 ноября

КАБУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Сформированное радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) временное правительство планирует возобновить в Афганистане вакцинацию от полиомиелита не ранее 25 ноября. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС министр здравоохранения во временном правительстве талибов Каландар Ибад.

"Мы выступили за проведение вакцинации от полиомиелита, однако детальная программа пока не разработана, существуют разные планы реализации этого проекта. На данный момент речь идет о том, чтобы начать широкомасштабную вакцинацию во всем Афганистане с 25 ноября", - сказал Ибад.

Говоря о проблемах, с которыми сталкивается в настоящее время здравоохранение в Афганистане, министр отметил, что "главная трудность - это выплата зарплат медработникам". "Кроме того, болевыми точками являются нехватка лекарств и перебои с поставкой электроэнергии, без которой больницы не могут функционировать должным образом, - подчеркнул он. - Именно эти проблемы мы планируем решить в первую очередь, как только будут урегулированы некоторые политические вопросы".

Ситуация в сфере здравоохранения в Афганистане остается крайне напряженной ввиду отсутствия необходимых медикаментов, а также нехватки специалистов. В частности, остро стоит проблема вакцинации от полиомиелита. По данным специалистов федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, не менее 3 млн детей в Афганистане не имеют доступа к вакцине против этой инфекции. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) информировала о планах начала вакцинации от полиомиелита в Афганистане 8 ноября.

На фоне завершения Вашингтоном своей военной кампании в Афганистане движение "Талибан" развернуло весной 2021 года масштабную операцию по установлению контроля над исламской республикой.

15 августа талибы без боя вошли в Кабул, президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией и на следующий день огласили состав временного правительства.