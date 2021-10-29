В Башкирии ввели режим самоизоляции для невакцинированных жителей старше 60 лет

УФА, 29 октября. /ТАСС/. Обязательный режим самоизоляции вводится в Башкирии для жителей старше 60 лет, которые не вакцинировались от коронавирусной инфекции. Также в регионе отменяются мероприятия с участием более 30 человек и запрещается работа ночных заведений, сообщила пресс-служба главы республики в пятницу.

12 октября в регионе был введен режим самоизоляции для невакцинированных жителей старше 65 лет. Исключения сделаны для походов в магазины за продуктами, посещений медучреждений, банков, салонов связи, поездок в сады и на дачи с 11:00 до 13:00.

"С 29 октября 2021 года обязательный режим самоизоляции должны соблюдать жители в возрасте старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями, за исключением тех, у кого есть сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса, полученный с использованием портала госуслуг (в электронном или распечатанном виде), или справка о перенесенном в течение шести месяцев COVID-2019", - сказано в сообщении.

Также запрещается работа ночных заведений развлекательного характера и общепита с 23:00 до 06:00. Приостанавливается работа детских игровых комнат, отменены массовые мероприятия. "Рекомендуется отменить, а при невозможности - перенести проведение деловых, культурных, развлекательных и спортивных мероприятий с количеством участников более 30. Исключение - мероприятия, которые проводятся на основании решения регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции", - добавили в пресс-службе.

Введенные ранее ограничения о допуске в торговые центры, розничные рынки, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны, сауны, кинотеатры только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании остаются в силе. При этом с 29 октября посетить вышеназванные места можно также со справкой о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации, с которой необходимо предъявить отрицательный ПЦР тест.

По данным регионального оперштаба, в четверг подтверждено 669 новых случаев заражения коронавирусом, за все время заболели 84 155 человек. В стационарах лечатся 962 пациента, еще 7 343 - амбулаторно. За сутки зарегистрировано 35 случаев смерти пациентов с COVID-19, всего умерли 2 517 пациентов, из них 2 188 были старше 60 лет.