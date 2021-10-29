Исследование: продажи книг в жанре ужасов в аудиоформате выросли на 70%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Книжный сервис "Литрес" к Хэллоуину проанализировал, какие произведения в жанре ужасов россияне читали и слушали чаще всего за последний год. "Королем ужасов" для россиян остается Стивен Кинг, рассказали ТАСС в пресс-службе сервиса.

"В целом за последнее время интерес пользователей сервиса к прослушиванию и чтению ужасов значительно вырос: выручка от продаж книг в "Литрес" в этом жанре в январе-октябре 2021 года увеличилась на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в аудиоформате - на 70%. Первые три строчки рейтинга закрепились за книгами американского писателя Стивена Кинга. На первом месте расположился роман "Позже", на втором - бестселлер "Институт", замыкает тройку сборник повестей "Будет кровь", - отметили в "Литрес".

В десятке также произведение "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, романы Книга "Кладбище домашних животных", "Мизери", "Оно", 'Сияние" и другие.

В топ-20 также вошли "Хребты Безумия" Говарда Филлипса Лавкрафта, "Нечто из Дарк Маунт" Кристиана Роберта Винда, "Мертвая неделя" Натальи Тимошенко, "Галерея последних портретов" Лены Обуховой, сборник "Зов Ктулху" Говарда Филлипса Лавкрафта, "Холод туманного замка" и "Месть кровавого жнеца" Лены Обуховой, "Жребий Салема" и "Мобильник" Стивена Кинга.